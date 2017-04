Terror

Dzsihadistákat vettek őrizetbe Barcelonában, közük lehet a brüsszeli merénylethez

Őrizetbe vettek a katalán rendőrök kilenc feltételezett dzsihadistát kedd hajnalban Barcelonában, közülük négyről azt gyanítják, hogy kapcsolatban állhattak a tavalyi márciusi brüsszeli robbantások elkövetőivel.



Josep Lluís Trapero, a katalán autonóm rendőrség vezetője a TV3 katalán televíziónak az elfogást követően elmondta, hogy vizsgálják ezt a lehetséges kapcsolatot. Konkrétumokat azonban nem közölt arról, hogy a most elfogott személyeknek pontosan mi köze lehet a brüsszeli merénylőkhöz.



A spanyol sajtó a nyomozáshoz közeli forrásokra hivatkozva beszámolt arról, hogy az érintettek a jelenleg börtönben lévő marokkói származású Yassine Atarral lehettek kapcsolatban, ő a testvére Oszama Atarnak, akit a brüsszeli robbantások mellett a 2015 novemberében, Párizsban elkövetett merényletek egyik kitervelőjeként tartanak számon a hatóságok, és akit eddig nem sikerült elfogni.



Yassine és Oszama Atar egyébként unokatestvérei voltak a brüsszeli öngyilkos merényleteket elkövető Bakraoui fivéreknek.



A most Barcelonában őrizetbe vett férfiak közül nyolc marokkói állampolgár, egy pedig spanyol, 31 és 39 év közöttiek.



A hatóságok a lehetséges terrorista kapcsolatok mellett szervezett bűnözés és drogkereskedelem gyanúja miatt is nyomoztak utánuk.



A katalán rendőrség Barcelonában és több környező településen összesen 12 házkutatást tartott az akció részeként, amelyet a spanyol központi büntetőbíróság irányít a belga rendőrség közreműködésével.



A házkutatások során 500 gramm hasist, 35 ezer eurót, és három lőfegyvert találtak.



Az őrizetbe vételeket nyolc hónapnyi nyomozás előzte meg.



Jordi Jané, a katalán kormány belügyi tanácsosa újságíróknak úgy nyilatkozott: nincs olyan információjuk, hogy az őrizetbe vett feltételezett dzsihadisták támadásra készültek volna Spanyolországban vagy más európai országban.



2016. március 22-én a belga főváros Zaventem nemzetközi repülőterén és egy metróállomáson történt öngyilkos robbantásos merénylet, amelyben harminckét ember vesztette életét, és mintegy háromszáznegyvenen megsebesültek. A robbantások elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett.