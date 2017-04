Per

A Twitter visszavonta az amerikai kormány ellen benyújtott keresetét

A közösségi portált működtető Twitter Inc. pénteken visszavonta azt a keresetét, amelyet az amerikai kormányzat ellen nyújtott be, mert az egy anonim Twitter-fiók tulajdonosának adatait kérte tőle. 2017.04.08 14:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A San Franciscó-i székhelyű médiatársaság jogi képviselője, Mark Flanagan írásban közölte a bírósággal: a cég visszavonja perkeresetét, mert a szövetségi igazságügyi minisztérium is visszavonta az adatkérésre vonatkozó igényt.



Az anonim Twitter-fiók tulajdonosára vonatkozó adatokat egyébként a belbiztonsági minisztérium kérte, ám a szövetségi minisztériumokat és hivatalokat minden peres eljárásban az igazságügyi tárca képviseli.



A csütörtökön benyújtott dokumentumokból az derült ki, hogy az inkriminált Twitter-fiókot álnéven nyitották, Donald Trump január végi elnöki beiktatását követően, és azóta folyamatosan a Trump-kormányt bíráló és a kormányzat bojkottjára felszólító megjegyzéseket tettek közzé rajta. A Twitter-bejegyzések célkeresztjében a kormány bevándorlási és környezetvédelmi politikája szerepelt. A fiók címében szereplő egyik szó sokakban azt az érzetet keltette, hogy kormányzati munkatárs vagy munkatársak lehetnek a fióktulajdonosok.



A Twitter Inc. a véleménynyilvánítás alkotmányban garantált szabadságára hivatkozva nem akarta kiadni a felhasználó adatait.



Nem derült ki azonban, hogy az igazságügyi minisztérium miért is vonta vissza az adatok kiadására vonatkozó kérelmet. Sem az igazságügyi, sem a belbiztonsági tárca nem kívánta kommentálni a történteket.