Románia

Négy poszton is változik az új román kormány összetétele

Kevesebb mint két hónappal beiktatása után négy poszton is változik a Sorin Grindeanu vezette bukaresti kormány. 2017.02.22 15:56 MTI

Grindeanu nemcsak a tüntetések miatt önként lemondott Florin Jianu vállalkozásfejlesztési és a távozni kényszerült Florin Iordache igazságügyi miniszter helyett jelöl új tisztségviselőket, hanem az európai alapoknál és a gazdasági tárca élén is személycserét tervez.



Az igazságügyi tárca élére Tudorel Toader volt alkotmánybírót, a jászvásári tudományegyetem rektorát, a vállalkozásfejlesztési tárca élére Alexandru Petrescu eddigi gazdasági minisztert jelölik. Utóbbi megüresedő helyére a minisztérium korábbi vezetője, Mihai Tudose térne vissza, az európai alapok tárca nélküli minisztere pedig Rovana Plumb lehet.



Az első két poszton a büntetőjog korrupcióellenes szigorát enyhítő kormányrendelet elleni országos tüntetések nyomán támadt üresedés. Florin Jianu kereskedelmi miniszter, aki semmilyen szerepet nem játszott a vitatott kormányrendelet előkészítésében és rajtaütésszerű elfogadásában, a közfelháborodás láttán mondott le, arra hivatkozva, hogy nem tud közösséget vállalni a kormány eljárásával, mert "ki nem állhatja a hazugságot és szélhámosságot".



A sürgősségi rendeletet kidolgozó Florin Iordache igazságügyi miniszter csak egy héttel később, meglehetősen vonakodva távozott posztjáról, miután a kormányfő is többször jelezte, hogy őt tartja felelősnek az utóbbi két évtized legnagyobb romániai tiltakozó megmozdulásait kiváltó helyzetért.



A másik két minisztercserét Andrei Taranu politológus a Szociáldemokrata Párton (PSD) belüli, Victor Ponta volt pártelnökhöz közeli szárny előretöréseként értékelte, hiszen a Grindeanu-kormányt eredetileg szinte kizárólag Liviu Dragnea jelenlegi pártelnök bizalmi emberei alkották.



Az elemzők azt is - a korábbi, Dacian Ciolos vezette szakértői kormány legitimitását rendre megkérdőjelező - Dragnea meghátrálásaként értékelik, hogy az igazságügyi minisztérium élére nem pártpolitikust, hanem egy független szakértőt jelöltek. Tudorel Toader egyébként Dragnea jelenlegi koalíciós partnere, Calin Popescu Tariceanu javaslatára vált alkotmánybíróvá 2006-ban, amikor Tariceanu volt Románia miniszterelnöke.



A kormányátalakítást nem kell már a parlamentnek megszavaznia, mivel nem változik a kormány struktúrája és politikai összetétele. Az új minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök jelölése alapján. Az elnök egy alkalommal elutasíthatja a miniszterjelölt kinevezését, a miniszterelnök második jelöltjének beiktatását azonban már nem tagadhatja meg.