Taxisblokádok Olaszországban az utasszállítás liberalizációja ellen

Róma és Milánó városközpontját is a járműveikkel tüntető taxisok blokádja bénította meg csütörtökön, akik az utasszállítás liberalizálása, többek között az Uber internetes fuvarmegosztó szolgáltatás engedélyezése ellen tiltakoznak. 2017.02.16 15:13 MTI

Rómában a hajnali órák óta üresen állnak a repülőterek és vasútállomások taxiállomásai, az utasok hiába várakoznak. A római taxisok autóikkal együtt ellepték az olasz főváros belvárosát, komoly közlekedési torlaszt okozva. Taxisor blokkolja a római szenátus épülete körüli utcákat is.



A parlament felső háza elfogadta az Uber-szolgáltatásra vonatkozó törvényi szabályozás bevezetésének elhalasztását az idei év végére. A kérdés a képviselőház elé került át. A taxisok ezzel ellentétben az ágazat liberalizációjának szigorítását, az Uber és más utasszállító szolgáltatások szabályozásának bevezetését sürgetik.



Káoszt teremtett a taxisblokád Milánóban és Torinóban is.



A taxisok bejelentették, hogy február 21-én országos egyeztetést tartanak, és tüntetési akcióik a következő napokban is folytatódhatnak.