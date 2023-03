Bűnügy

Tizennégy évre ítélték az alvó ismerőseit megölni próbáló férfit

Tizennégy év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék hétfőn azt a férfit, aki alvó ismerősei - korábbi élettársa rokonai, köztük egy gyermek - életére tört 2021 elején a Csongrád-Csanád vármegyei Apátfalván. Az ítélet nem jogerős.



A 37 éves tótkomlósi férfit több ember, részben 14. életévét be nem töltött, részben védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletében és magánlaksértés bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság. A bíróság döntése alapján a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra.



A korábban többször büntetett, saját bevallása szerint húsz évig aktívan kábítószert fogyasztó férfi több alkalommal bántalmazta, illetve megfenyegette korábbi élettársát, emiatt távoltartást is elrendeltek vele szemben. A vádlottat ebben az ügyben zaklatás és más bűncselekmények miatt két és fél év börtönbüntetéssel sújtották.



A nő ezért anyaotthonba költözött, amiről nem tájékoztatta a vádlottat, ezért a férfi 2021. január 20-án este - miután nyugtatókat és alkoholt fogyasztott - megjelent a nő rokonainak apátfalvi otthonában, és kérte, hogy ott maradhasson éjszakára. Ennek a kérésnek a sértettek nem tettek eleget, a bejárati kaput becsukták, lelakatolták és a kutyát is elengedték.



A vádlott - miután többször hívta telefonon korábbi élettársa fivérét - röviddel éjfél előtt visszatért az épülethez, bemászott az udvarra és bement a házba. Az ingatlanban a nő testvére, annak élettársa és közös gyermekük egy ágyban aludt. A vádlott "megölöm a fiadat, meghaltok" felkiáltással hozzájuk lépett és egy - a házban magához vett - konyhakéssel az alvó gyermek felé szúrt.



A gyermek édesapjának a szúrást sikerült kezével fölfognia, míg a gyermeket az édesanyja kirántotta az ágyból. A vádlott ezután többször - a szakértői vélemény szerint legalább ötször - megszúrta az édesapát, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. A szúrások a férfi mellkasát, hasát, végtagjait érték, megsérült a mája, eltörött az egyik bordája; légmell alakult ki nála, életét csak a rokonai nyújtotta elsősegély és az elvégzett műtétek mentették meg. Az egyik szúrás olyan erejű volt, hogy majdnem leszakította a sértett karját.



Végül az édesanya kiabálására a másik szobában alvó egyik hozzátartozó felébredt, és - bár a vádlott őt is meg akarta szúrni - sikerült megfékeznie a férfit, aki elmenekült a házból.



A bíróság előtt a férfi elismerte, hogy megszúrta korábbi élettársa fivérét, azt azonban következetesen tagadta, hogy a gyereket is meg akarta ölni.



Az ügyészség súlyosítás, a vádlott és védője enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést.