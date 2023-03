Fordulat

Meglett a 4 és félmilliót érő tornacipő, a Magyar Postánál foglalták le

A Cápák közöttben is feltűnt fiatal vállalkozó, Pachert Balázs a közösségi média erejének tudja be, hogy előkerült a luxuscipő. Az egyik tolvaj még mindig szabadlábon van. 2023.03.22 09:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megtalálta a rendőrség a Pachert Balázs üzletéből ellopott négy és félmillió forintos tornacipőt. Az ifjú vállalkozó azt mondta el az RTL Híradónak: a rendőrség értesítette, hogy meglett a csuka, és már meg is vizsgálta azt.



Elmondta: a meglelt cipőn még rajta volt a céges gyorskötöző és a plusz cipőfűző is. A lábbeli megtalálásáról nem mondott részleteket a rendőrség, csak az derült ki, hogy a Magyar Postánál foglalták le.



Az egyik tolvajt már elkapták, a másik egyelőre szabadlábon van. Az elfogott gyanúsított lett állampolgár, és kiderült, illegálisan tartózkodik Magyarországon. Ugyanis korábban elítélték embercsempészet miatt, ezért kiutasították. Most letartóztatásban van a lopás miatt.



Pachert így kommentálta a cipő megtalálását: "Fantasztikus, hogy a közösségi média erejének köszönhetően megkerült. Mindenkinek nagyon hálás vagyok."