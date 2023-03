Bűnügy

Bozótvágó késsel ejtette túszul gyermekét egy egyiptomi férfi - vádat emeltek ellene

Vádat emelt a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség egy 42 éves egyiptomi állampolgárságú férfi ellen, aki 2022 augusztusában egy bozótvágó késsel fenyegetőzve bezárkózott volt élettársa soroksári házába nyolcéves közös gyermekükkel.



A Fővárosi Főügyészség az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: a vádirat szerint a vádlott és volt élettársa kapcsolata 2020-ban szakadt meg, a férfi ezután el is költözött a nő házából. Közös gyermekük az édesanya gondozásában maradt, de rendszeresen tartotta a kapcsolatot az apával.



A vádlott nem tudta elfogadni, hogy a nő új párkapcsolatot létesített, és így egy férfi is együtt élhet a gyermekével. Ez rendszeres konfliktust okozott közte és volt élettársa között.



A férfi 2022 nyarán a XXIII. kerületi házhoz ment, tudva, hogy csak 8 éves gyermeke és annak nagyapja tartózkodik otthon. Egy ajándéknak álcázott csomagot akasztott a kerítés kapujára, hogy kicsalja őket. A nagyapa a kislánnyal együtt kiment a csomagért, ekkor a vádlott a kerítésen át beugrott az udvarra, majd a nagyapát ellökte, a gyermeket pedig felkapta és beszaladt vele a házba, a bejárati ajtót magukra zárta.



A férfinál volt egy ívelt pengéjű kés, a házban pedig magához vett egy - faaprításra tartott - bozótvágó kést is, majd megragadta a gyermeket.



Miközben a kislányt szorosan tartotta, azzal fenyegetőzött, hogy ha nem megy oda a volt élettársa, megöli a gyermeket, illetve megöl mindenkit, aki be akar menni a házba, és magával is végezni fog. A vádlott végigjárta a lakást úgy, hogy a gyermeket magával húzta, a kést pedig a nyaka közelében tartotta - ismertették a történteket.



A gyermeket végül a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége menekítette ki.



Az ügyészség a 42 éves férfit 18 év alatti személy sérelmére, a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésével és magánlaksértéssel vádolja, és végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz.



A vádlott jelenleg is letartóztatásban van - áll a közleményben.