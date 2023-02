Csalás

Letartóztatták a banki ügyintézőt eljátszó telefonos csalót

A Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a letartóztatását annak a 30 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfinak, akivel szemben információs rendszer felhasználásával elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt folyik a nyomozás.

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított ismeretlen társaival 2023. január 14-én „klónozott” hívószámról felvette a kapcsolatot a sértettel, majd az ismeretlen hívó magát banki biztonsági dolgozónak kiadva közölte, hogy a sértett bankszámlájáról egy gyanús utalás van folyamatban, amelyet meg kívánnak akadályozni. Ennek érdekében a gyanúsított, illetve ismeretlen társai a bank mobilapplikációjába belépve a bank nevében regisztrációs kódot küldtek a sértett telefonjára, majd a kód megadását kérték. A gyanúsított és társai a kód felhasználásával a sértett bankszámlájáról 7.100.000 forint összegű utalást indítottak. Az utalás jóváhagyása érdekében a sértett részére SMS üzenetben újabb kód érkezett, amelyet a sértett ugyancsak megadott, mivel a telefonáló azt közölte vele, hogy a kódra az utalás megakadályozása érdekében van szükség. Az átutalt 7.100.000 forintot a gyanúsított ismeretlen társa egy nyíregyházi ATM automatából felvette.



A sértettnek, mivel az átutalást követően 5.908 forint utalási díj is levonásra került, 7.105.908 forint kára keletkezett.



A bíróság a gyanúsított letartóztatását a szökés, elrejtőzés veszélyére figyelemmel, a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása érdekében, illetve a bűnismétlés veszélye miatt is indokoltnak látta.



A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be, így az nem vált véglegessé, másodfokon a Veszprémi Törvényszék jár el. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására nincs halasztó hatálya, így a férfi a másodfokú döntésig letartóztatásban marad.