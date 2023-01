Bűnügy

Milliókért megvásárolta barátja élettársát, majd vascsővel agyonütötte cimboráját

Vádat emeltek egy férfival szemben, aki 3,5 millió forintért megvásárolta barátja élettársát, majd miután az üzleten összevesztek, egy vascsővel agyonütötte a férfit - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.



Szanka Ferenc közölte, a férfit emberkereskedelem és halált okozó testi sértés bűntettével vádolják.



A vádlott a sértett barátja volt, tanyáján segítette is a gazdálkodásban. A vádlott és a sértett élettársa között 2021 elejére érzelmi viszony alakult ki. A két férfi ezért abban állapodott meg, hogy a sértett 3,5 millió forint ellenében elengedi a nőt a vádlottal.



A vádlott április 24-én át is adta a pénzt, azzal, hogy a részleteket később beszélik meg. A sértett és az asszony azonban még aznap összevesztek, a nő a közös gyermekükkel elment a tanyáról, majd felhívta a vádlottat, aki autóval odament.



A tanya udvarán a két férfi vitatkozni kezdett, a sértett pedig további egymillió forintot követelt a nőért. A szóváltás verekedéssé fajult, a vádlott felkapott egy vascsövet és azzal a kétszer fejbe ütötte a sértettet, aki a helyszínen meghalt.



A vádlott ezt követően üzenetet küldött a nőnek, hogy még ne menjen haza, majd a holttestet és a vascsövet ismeretlen helyen elrejtette. A vádlott a vérnyomokat is megpróbálta eltüntetni és ruháit elégette.



A vádlott és a nő a hatóságokat félrevezetve megpróbálták elhitetni, hogy az áldozat önszántából távozott otthonából, majd haragosaival került összetűzésbe. Ennek érdekében a vádlott a sértett telefonjáról hamis üzeneteket küldött a nőnek azzal, hogy őt elkapták, ne szóljon a rendőröknek. Mintegy két hét elteltével - a vádlottal egyeztetve - a nő bement a rendőrségre és bejelentette, hogy élettársa horgászni ment, majd ismeretlen helyre távozott. Az elmondottakat a hatóságok előtt a nő tanúként többször is megismételte.



A történtek miatt a nővel szemben bűnpártolás vétsége miatt emeltek vádat - közölte a csoportvezető ügyész.