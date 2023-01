Erőszak

Fiatal lányok vettek rá prostitúcióra kiskorúakat, köztük egy 12 évest - vádemelés

Vádat emeltek egy fiatal lányokból álló társasággal szemben, amely kiskorúakat dolgoztatott Budapesten prostituáltként, köztük egy 12 éves lányt is - közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.



A vádirat szerint a vádlottak - az elkövetéskor 15, 16 és 20 éves lányok - 2020 elején találkoztak az akkor 12 éves, kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettel, akit a 16 éves vádlott prostitúcióra vett rá. Megígérte, hogy az így keresett pénz felét megkapja.



A sértettet a nála idősebb lány határozott, fenyegető stílusa megijesztette, nem mert ellentmondani neki, ezért a vádlott közvetítésével szexuális aktust létesített egy férfival.



A vádlott két társa egy másik, szintén 18 évnél fiatalabb lányt próbált prostitúcióra kényszeríteni, aki tiltakozott, ezért ököllel többször megütötték - közölték.



Azt írták, hogy a bántalmazásnak szemtanúja volt az előbbi ügyféltől éppen visszatérő 12 éves sértett, aki megijedt, és a veréstől félve még ugyanazon a napon további három férfival létesített szexuális kapcsolatot. Az ebből származó pénzt átadta a vádlottaknak.



Egy évvel később a 16 éves vádlott egy másik, szintén nehéz élethelyzetben lévő kiskorút vett rá prostitúcióra azzal az ígérettel, hogy a szolgáltatásért kapott pénzt elosztják egymás között. A 16 éves lányt ezután a vádlott egy IV. kerületi lakáshoz kísérte, ahol a sértett szexuális szolgáltatást nyújtott egy férfinak. A férfi tudta, hogy a lány még kiskorú.



Amikor a sértett másnap ugyanennek a férfinak már nemet mondott, a 16 éves vádlott megfenyegette, hogy kompromittáló videót tesz fel róla az internetre. A fenyegetés hatására a 16 éves sértett még több alkalommal nyújtott szexuális szolgáltatást ugyanannak a férfinak.



A Fővárosi Főügyészség az ügyben 18. év alatti sértett sérelmére elkövetett emberkereskedelem bűntette, gyermekprostitúció kihasználásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot, és a gyermekprostitúciót kihasználó férfival szemben is vádat emelt.



Mind a négy vádlottal szemben szabadságvesztést indítványozott a vádhatóság - áll a Fővárosi Főügyészség közleményében.