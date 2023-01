Bűnügy

Két embert fogtak el az eszteregnyei rablógyilkosság ügyében

Az áldozat barátnőjének két családi ismerősét fogták el a rendőrök az Eszteregnyén szerdán felfedezett emberöléssel összefüggésben - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának kiemelt főnyomozója pénteken Zalaegerszegen.



Jandó Zoltán felidézte, hogy az áldozatra szerda este találtak rá, de mint kiderült, hétfőn ölték meg a 65 éves férfit. A rendőrök csütörtökön Nagykanizsán fogták el a különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel gyanúsított 18 éves nőt és 36 éves élettársát.



Mint elmondta: szerda este a férfi barátnője és a fia közösen talált rá a holttestre. A 12 órás helyszíni szemle során megállapították, hogy az idős férfit egy nagy méretű késsel testszerte többször is megszúrták, kivérzés miatt halt meg.



A családi házból és a garázsból értékek tűntek el, köztük egy 22 éves személyautó, elektronikai cikkek, mobiltelefonok és egy laptop, de valószínűleg készpénzt is elvihettek. Az elkövetők már a házhoz érve elforgatták az ott felszerelt térfigyelő kamerákat, amelyekről azonban nem tudták, hogy azok nem voltak sehova bekötve - ismertette a főnyomozó.



Hozzátette, hogy az áldozat barátnőjének családtagjait, felnőtt gyermekeit kezdték el vizsgálni, valamint az ellopott autó mozgását, így derült fény arra, hogy a kocsival még hétfő éjjel Baranya megyébe mentek az elkövetők. Az információk alapján a meggyilkolt férfi barátnőjének Garéból származó veje, valamint annak 18 éves, letenyei barátnője vált gyanússá, akikre csütörtök délelőtt Nagykanizsán, a kórház közelében találtak rá.



Jandó Zoltán arról is beszámolt, hogy a fiatal nőt először tanúként hallgatták ki, ő azt állította, hogy a kocsit Pécsre vitték és ott egy parkolóban hagyták. Később azonban bevallotta, hogy előre megtervezték a korábban erőszakos bűncselekmények miatt börtönre ítélt barátjával, hogy az áldozatuktól értékeket próbálnak szerezni.



Az idős embert az udvarra csalták a házból, és már az ajtóban bántalmazni kezdték. A nő szerint eszméletlen állapotban vitték be a házba, de ott magához tért, ekkor próbálták kifaggatni az értékeiről, ami után a garéi férfi halálra szurkálta az áldozatukat - ismertette a főnyomozó.



A két gyanúsítottat őrizetbe vették, várhatóan szombaton elrendeli a bíróság a letartóztatásukat. Keresik még a rendőrök az elkövetők által elvitt értékeket, valamint a személyautót is, amiről már tudni lehet, hogy nem egy pécsi parkolóban hagyták, hanem a baranyai vármegyeszékhely közelében lévő egyik faluban eladták.