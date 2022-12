Bűnügy

Vádat emeltek a Döcher-gyilkosság gyanúsítottjaival szemben

Az ügyészség vádat emelt az 1999-ben Budapesten történt kettős emberölés, a Döcher-gyilkosságként ismert ügy gyanúsítottjaival szemben.



A Fővárosi Főügyészség előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a felbujtó és a gyilkos ellen, akikkel szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott - tartalmazza az ügyészség közleménye, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



A vádirat szerint a felbujtó, egy jelenleg 52 éves férfi 1991 és 1998 között közeli baráti viszonyt ápolt áldozatával, korábbi bűntársával, és mindkettőjük közös ismerőse volt egy bolgár állampolgár, a másik áldozat.



A 52 éves férfi időközben megismerte egy szlovákiai bűnszervezet vezetőjét, akinek anyagi és logisztikai segítséget is nyújtott, amikor az a társaival együtt - szlovákiai bűnszervezeti ellentétek elől menekülve - tartósan Budapesten tartózkodott.



A vádlott elhatározta, hogy ezt a kapcsolatát felhasználva megöleti korábbi bizalmasait, a magyar és a bolgár férfit.



A bűntény idején a magyar sértett szabadságvesztés büntetését töltötte, melynek keretében enyhébb végrehajtási szabályok szerint kedvezményében részesült, és 1998 decemberétől egy XV. kerületi vendéglőben tartózkodhatott reggeltől kora estig. A sértettnek itt munkaviszonyt igazoltak.



Az 52 éves férfi a szlovákiai bűnszervezeti vezető segítségével megbízott egy szlovák bűnözőt, az ügy másik vádlottját, egy jelenleg 56 éves szlovák férfit, hogy ölje meg korábbi üzlettársait, a magyar és a bolgár férfit, amit a bérgyilkos végre is hajtott.



A szlovák bérgyilkos 1999. február 2-án a délelőtt lépett be a kisvendéglőbe, és egy hangtompítós géppisztollyal összesen húsz, fejre és fejtájékra irányuló célzott lövéssel megölte a két férfit, majd egy közelben várakozó autóval elmenekült a helyszínről - ismertette az ügyészség.



Az ügyészi indítvány szerint a vádlottak legkorábban 20 év után kerülhetnek feltételes szabadságra - tartalmazza a közlemény.



A rendőrség korábban beszámolt arról, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói a szlovák társszervvel együttműködve a két gyanúsítottat, U. Alexet és B. Karolt Magyarországon, illetve nemzetközi művelet keretében Németországban elfogták.



A nyomozás befejezése után az iratokat vádemelés céljából 2022. november 25-én megküldték a Fővárosi Főügyészségnek - tették hozzá.



Felidézték, hogy az alvilági körökben jól ismert D. Györgyöt és bolgár testőrét 1999. február 2-án lőtték le a Budapest XV. kerületében található Palotás kisvendéglőben.