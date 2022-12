Baleset

A tűzoltók 133 helyen dolgoztak karácsony első napján

31 esetben tűz miatt, 102 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő balesetekhez hívták a tűzoltókat; vasárnap összesen 21 lakástűz volt. 2022.12.26 16:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A katasztrófavédelemhez karácsony első napján 185 segélyhívás érkezett, 133 helyen volt szükség tűzoltói beavatkozásra - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője hétfőn az MTI-vel.



Mukics Dániel közleménye szerint 31 esetben tűz miatt, 102 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő balesetekhez hívták a tűzoltókat; vasárnap összesen 21 lakástűz volt.



Vasárnap délelőtt Tiszakürtön egy melléképület, valamint a hozzáépített kocsibeállóban egy traktor és egy személyautó égett, a lángok a főépület tetőszerkezetére is átterjedtek.



Délután Válon egy személyautó égett, Zalaegerszegen pedig egy halálos motorosbaleset adott munkát a tűzoltóknak. Tarnabodon egy családi ház gyulladt ki és vált lakhatatlanná, Mátészalkán egy konyha égett a tűzhelyen felejtett étel miatt, Szegeden egy ereszcsatornába szorult macskát kellett kiszabadítani.



Budaörsön egy halálos vasúti gázolás miatt volt szükség a katasztrófavédelem beavatkozására, a vonaton utazó háromszáz embernek segítettek átszállni a mentesítő járatra.



Az esti órákban egy háromemeletes győri társasház egyik lakásában keletkezett tűz, Miskolcon egy hétvégi ház égett, és vált lakhatatlanná, Székesfehérváron pedig egy társasház szemétledobójában csaptak fel a lángok. Utóbbi tűz miatt 78 embernek kellett ideiglenesen elhagynia az épületet.



A szóvivő jelezte: egy szárligeti családi házban, valamint Gödön is életet mentett a szén-monoxid érzékelő.



Karácsonykor is kétezer tűzoltó van szolgálatban ötszáz járművel, akik a riasztástól számított 120 másodpercen belül elindulnak, ha baj van - tette hozzá a közleményben a szóvivő.