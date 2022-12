Bűncselekmény

NAV: fiktív számlával próbálta elkerülni a közterhek befizetését egy élelmiszereket gyártó vállalat

Dolgozói munkaviszonyának bejelentése helyett fiktív számlákat fogadott be egy mirelit-élelmiszereket gyártó vállalat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezt megállapító vizsgálatának eredményeként több mint 22 millió forint folyt be az államkasszába - közölte az adóhatóság szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint kockázatelemzés alapján figyelt fel a NAV arra, hogy egy mirelit-élelmiszereket gyártó cég folyamatosan, nagy összegben fogadott be számlát egy alvállalkozótól, pontosan ugyanolyan termékek előállításáról, mint amit maga is készített.



A NAV rendszereiből jól látszott, hogy a számlakibocsátó alvállalkozónak nem volt a termékek gyártására alkalmas telephelye, és nem fizetett járulékot a nála egyszerűsített foglalkoztatottként bejelentett munkavállalók után.



Az alvállalkozó ügyvezetője a papíron foglalkoztatott több száz munkavállaló közül egy személyt tudott megnevezni, a saját lányát. Hogy ne kelljen áfát fizetnie, fiktív, munkaruhák beszerzéséről kiállított bizonylatokat fogadott be olyan társaságoktól, amelyek képviselői azt állították, hogy a több millió forint értékű árut ukrán magánszemélyektől vásárolták, vastag aranyláncokért cserébe.



A mirelit-élelmiszereket gyártó cég gyárában rajtaütésszerűen megjelent adóellenőrök megállapították, hogy a céghez, illetve az alvállalkozóhoz bejelentett személyek mind a gyártó cég irányítása alatt, a cég eszközeivel és alapanyagaival, ugyanazon a gyártósoron dolgoztak. A munkavállalók nem is ismerték állítólagos foglalkoztatójukat, az alvállalkozót. A tények azt támasztották alá, hogy a valódi és egyetlen foglalkoztató maga az adózó, a gyártó cég volt - ismertette az adóhivatal.