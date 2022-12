Brutális

Horrortanyára csapott le a Nébih - sokkoló videó

Illegális élelmiszer-előállítón ütöttek rajta a rendőrséggel együttműködve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei: a Pest megyei helyszínen bejelentés nélkül számos állatfajt tartottak, az állategészségügyi és a járványvédelmi követelményeket nem teljesítve - közölte a hivatal csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, hogy a novemberben tartott akcióban a szakemberek súlyosan jogsértő, állategészségügyi, járványügyi és higiéniai szempontból is kifogásolt körülményekkel szembesültek a Pest megyei helyszínen.



A bejelentés nélkül, szabálytalanul tartott haszonállatokról többek között sem az előírt dokumentáció, sem az állategészségügyi információk nem álltak rendelkezésre, a sertések és juhok jelöletlenek voltak.



Az udvaron bomló szarvasmarhafej, míg a trágyában az állati eredetű maradványok közt belek is voltak - részletezték.



Jelezték, hogy az ismeretlen állategészségügyi státusz önmagában súlyos járványügyi és élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent, azonban az ellenőrzés során kiderült, hogy az ingatlanon illegálisan több egyéb tevékenységet is végeztek.



A vágás, bérvágás, húsfeldolgozás, húskészítmény-előállítás, füstölés és bérfüstölés is "döbbenetes" higiéniai körülmények között zajlott.



Az élelmiszer-előállító a teljes tevékenységét szabálytalanul végezte, mivel a tevékenységéhez szükséges hatósági engedéllyel, regisztrációval nem rendelkezett. Az előírtak közül semmilyen dokumentációt nem vezetett, így az élelmiszer-biztonság egyik alapkövetelménye, a nyomonkövethetőség nem teljesült - tették hozzá.



Az ellenőrök az udvaron kopasztó gépet, üstöt, húshorgos állványt, valamint téglaépítésű füstölőt is találtak. Az ingatlan más részein többek között rozsdás, szennyezett kolbásztöltő gép és nagyméretű húsdaráló volt. A füstölőben az ellenőrzés során épp kolbász készült - sorolták.



Az élelmiszer-előállításra szolgáló épületrész maga is szennyezett, rendezetlen volt.



Az ingatlanon még olyan alapvető higiéniai feltétel, mint a higiénikus kézmosási lehetőség sem volt megfelelően biztosított - tették hozzá.



A Nébih a súlyos és többszörös állategészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági jogsértések miatt az ellenőrzés során haladéktalanul forgalmi korlátozást rendelet el az állatállomány valamennyi egyedére.



A helyszínen fellelt jogsértő élelmiszertételeket azonnali hatállyal a forgalomból kivonta, forgalomba hozatalukat, felhasználásukat megtiltotta, valamint hatósági zár alá vette.



A Nébih az érintettel szemben hatósági eljárást indított. Az eljárás, valamint a bírság megállapítása folyamatban van - áll a közleményben.