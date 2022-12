Bűnügy

Vádat emeltek egy öltözőkre szakosodott tolvaj ellen

A Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy többszörösen büntetett 53 éves férfival szemben, aki idén január és május között, sorozatjelleggel lopott értékeket elsősorban budapesti sportlétesítmények és iskolák öltözőiből - közölte a Fővárosi Főügyészség az MTI-vel pénteken.



Azt írták: az ügynek 25 sértettje van, akik többnyire iskolás gyerekek.



A vádirat szerint a vádlott XIV. és IV. kerületi sportlétesítmények öltözőiből, de általános iskolai, és uszodai öltözőkből is lopott elsősorban pénztárcákat - több esetben személyes okmányokkal, bankkártyákkal együtt -, valamint mobiltelefonokat, táskákat, kabátot. Volt olyan is, hogy egy öltözőszekrénynek támasztott rollertől fosztotta meg a tulajdonosát.



A férfi két budapesti színházból, és egy hostel szobájából is lopott irattárcát, táskát, laptopot és más értékeket.



A vádlott a sértettektől ellopott bankkártyákkal több esetben vásárolt budapesti, illetve Dunakeszin lévő dohányboltokban, alkalmanként több ezer forint értékben.



A bűncselekményekkel okozott kár mindösszesen mintegy 1 800 000 forint.



Az ügyészség az 53 éves férfit, mint többszörös visszaesőt, 25 rendbeli üzletszerűen, részben dolog elleni erőszakkal, és több esetben közokirat, illetve készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével elkövetett lopás bűntettével, illetve vétségével, továbbá információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások bűntettével vádolja.



A jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza a vádiratban azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.