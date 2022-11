Bűnügy

Tiktokon üzent a 'kutya rendőröknek' a toplistás bűnöző - nem kellett volna - videó

Tiktok videóban üzent a TOP 50-es körözött az őt üldöző rendőröknek, a somogyi egyenruhások viszont inkább a személyes kommunikáció varázsában hittek, ezért felkeresték őt. 2022.11.30 16:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A marcali rendőrök rablással és betöréssel is gyanúsítják azt a 30 éves lengyeltóti férfit, akit testvérével egy időben, 2022. november 29-én délelőtt Nemesdéden fogtak el.



A Somogy megyei felderítők, nyomozók és a MEKTA bevetési egység segítségével végrehajtott akció előtt a fivérek még egy népszerű videómegosztó platformra feltöltött videóban üzentek az őket üldöző rendőröknek, örömük azonban nem tartott sokáig.



A rendőrkézre került testvérpáros idősebb, az országos körözési listán is szereplő tagja a megalapozott gyanú szerint október elején, Nemesdéden egy parkoló autóban várakozó hölgy nyakából próbálta meg kitépni aranyláncát, melynek során ököllel meg is ütötte a nő kulcscsontját.



A rablás kísérletén túl két közeli pince feltörésével elkövetett lopás miatt is kihallgatták az egyenruhások. Az ügy adatai alapján a betöréseket öccsével közösen követte el, ezért a nyomozók - őrizetbe vételük mellett - mindkettőjük letartóztatását kezdeményezték. A testvérek kihallgatásuk alkalmával további vagyon elleni bűncselekmények elkövetését is beismerték.