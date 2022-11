Bűnügy

Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték Szilágyi István fiát a színművész megölése miatt

A rendszeresen italozó és pszichiátriai kezelés alatt álló vádlott korábban több alkalommal bántalmazta a vele egy házban élő édesapját.

Helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését és jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi Ítélőtábla csütörtökön azt a férfit, aki 2000 májusában kalapáccsal agyonverte édesapját. A bírósági közlemény nem nevezte meg, de az áldozat Szilágyi István színművész.



Az ítélőtábla honlapján olvasható közlemény szerint a rendszeresen italozó és pszichiátriai kezelés alatt álló vádlott korábban több alkalommal bántalmazta a vele egy házban élő édesapját, majd 2020. május 3-án egy kalapáccsal többször fejbe verte, megtaposta a férfit, aki a helyszínen meghalt.



A vádlottat különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes ember sérelmére elkövetett emberölés miatt ítélték első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre. A bíróság egyúttal elrendelte a vádlottal szemben korábban kiszabott, 2 év, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is.



Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és védője is felmentésért fellebbezett.



Az ítélőtábla felülbírálatában nem találta alaposnak a vádlottnak azt a védekezését, hogy jogos védelmi helyzetben cselekedett, mert édesanyja egyértelműen arról számolt be: a fia nekiesett az édesapjának, brutálisan bántalmazta, többször fejére sújtott a kalapáccsal, és a mellkasára is többször ráugrott.



A vádlott ugyan pszichiátriai kezelés alatt állt, de az igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény szerint személyiségzavara a beszámítási képességét nem befolyásolta - írták.



Tudatták: az elsőfokú bíróság feltárta a büntetés kiszabása során irányadó tényezőket és azok helyes mérlegelésével törvényes büntetést szabott ki.



Jelentős súlyosító körülmény volt az ügyben - tették hozzá -, hogy "a vádlott élet elleni cselekménye többszörösen is súlyosabban minősült", ráadásul tettét korábban szintén édesapja bántalmazásáért kirótt felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el.



Az MTI a bűncselekmény napján számolt be a gyilkosságról, másnap, 2020. május 4-én Ibolya Tibor fővárosi főügyész adott tájékoztatást arról, hogy indítványozzák annak a férfinak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint végzett országosan elismert színész édesapjával.