Hamis húszezressel akartak fizetni egy óbudai boltban

Pénzhamisítóra figyelmeztetnek a III. kerületi Óbudai Facebook-csoportban - írja a Bors. Egy nő nemrég arról számolt be, hogy ahol dolgozik, egy ismeretlen próbált fizetni egy hamis húszezressel. De mivel egy köteggel volt nála a nyomtatott papírpénzből, így félő, hogy máshol is próbálkozni fog.



A hamis pénz egész profi munkának tűnik, de azért vannak fő jelek, amik csalásról árulkodnak: nincs benne vízjel, a fémcsíkon jobb és bal oldalt megtörve látható a 20000 felirat. Amikor pedig a fény felé emelték csak az egyik oldalon látható Deák Ferenc arcképe.



"Az elkövetőről kamerafelvétel van, 30-35 év körüli rövid hajú, sárga munkáskabát van rajta, a mellrésznél és a karokon keresztbe fényvisszaverő csík van. Több köteg van nála, legyen mindenki óvatos!" - írta a csoportba a hölgy.



A bejegyzésből egyébként az is kiderült, hogy az érintettek megtették a csaló ellen a feljelentést a rendőrségen.