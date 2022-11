Baleset

Kiesett egy gyerek a debreceni pláza parkolószintjéről

Lezuhant egy kiskorú fiú a Fórum Debrecen P4-es parkolószintjéről csütörtökön napközben – számolt be a Haon.



A szerencsétlenség után többen is értesültek az esetről a közelben lévő Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában dolgozók közül is, akik a Haon érdeklődésére elmondták, hogy arra lettek figyelmesek, hogy az említett helyszínre mentősök és a rendőrség kivonult. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta a lapot, hogy a helyszínre egy mentőegységet riasztottak, ahonnan egy kiskorú fiút súlyos, életveszélyes állapotban szállították a területileg illetékes kórházba.



A baleset körülményei tisztázatlanok voltak. A Telex kérdéseire a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy bűncselekményre utaló jel nem merült fel, ezért a debreceni Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.