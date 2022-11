Millimétereken múlt az élete

Súlyos autóbalesetet szenvedett a Sztárban sztár leszek! énekese

Szaszák Zsolt október 26-án este épp a Szegedi Nemzeti Színházba tartott az Egy csók és más semmi című zenés vígjáték próbájára, amikor megtörtént a baj. Alig öt perccel az indulás után, kilencvennel csapódott bele egy mezőgazdasági járműbe. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett az arcán, hogy a kivizsgálásokat követően azonnal el kellett kezdeni helyreállítani a felismerhetetlenségig roncsolódott orrát - írja a Bors.



"Hódmezővásárhelyről a Szegedre vezető gyorsforgalmi úton haladtam, a megengedett száz helyett 90-es sebességgel. A távolban két pislákoló fényt láttam, úgy érzékeltem, hogy a külső sávban halad egy jármű. Minden egy szempillantás alatt történt, ugyanis amikor sávot akartam váltani, felvillant egy fék- vagy helyzetjelző lámpa, ebben a pillanatban már be is következett a hatalmas csattanás" - idézte fel a történeteket Zsolt.



"A következő képkocka az volt, fölemelem a fejemet a légzsákból, és éreztem, hogy ömlik a vér a homlokomból" - mesélte a színész, majd hozzátette: egy épp arra járó autó utasai látva a balesetet, a segítségére siettek csakúgy, mint legjobb barátja, aki azonnal a helyszínre indult.



"Betört a szélvédő, az összes légzsák kinyílt, de saját lábamon szálltam ki az autóból. Az első reakcióm az volt, hogy ellenőriztem, a fogaim meg vannak-e és a hangszálaim nem sérültek-e. Arra gondoltam, ha ezek rendben vannak, bármilyen súlyos legyen a sérülésem, azt majd helyrehozzák. A fiatal házaspár miközben törölgette a rengeteg vért az arcomról, ők is hívták a segélykérőt."



Egy-másfél liter vért vesztett, majd a mentősök vizsgálata után kapott egy nyakmerevítőt. A szegedi sürgősségire vitték, ahol újabb vizsgálatokat végeztek el rajta.



"Mindamellett, hogy elsütötték az ereket az arcomon, és összevarrták a homlokomat, egy hosszadalmas MR-vizsgálaton estem át. Anyukámék már megérkeztek, amikor az eredményeket közölték: a két szemem alatt az arc- és a homlokcsont eltört, az orrom felismerhetetlenségig roncsolódott, és az orrnyergem 3 milliméterre állt meg az agyamtól, gyakorlatilag ennyin múlt, hogy életben maradtam" - részletezte a balesetben szerzett sérüléseket.



Az orrát négy specialista műtötte kettő helyett négy és fél óra alatt, miközben a műtőben nagyjából 25-30 ember volt jelen.



Ezután az állapotáról szólva elmondta, a hangképzése semmit nem változott. Jelenleg Sopronban lábadozik a szüleinél, igyekszik kiheverni testileg és lelkileg is a történteket. Néhány hétig pihen, de november végén visszatérne dolgozni, mert szabadúszóként ad fellépéseket.