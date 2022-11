Baleset

30 helyett 120-szal hajtott, így gázolt halálra az autós egy családapát Sopronban

2022.11.09 07:49 ma.hu

Csaknem 120 kilométer per órával száguldott a megengedett 30 helyett, így gázolt halálra egy járdán sétáló, 39 éves családapát egy autós Sopronban, most emeltek vádat ellene. Az ügyészség eltiltaná a vezetéstől, és öt évre börtönbe is küldené a 21 éves férfit.