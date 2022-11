Bűnügy

'Ki kér golyót a fejébe?' - puskával fenyegette egy keszthelyi étterem vendégeit egy férfi - videó

A sokkhatás alá került vendégek moccanni sem mertek, csak egy távolabb ülő kisgyerekes anyuka igyekezett elmenekülni a teraszról.

Fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette miatt vádat emelt a Keszthelyi Járási Ügyészség azzal a 33 éves férfivel szemben, aki lőfegyver utánzatú, gumilövedékes puskával rontott be egy keszthelyi étterembe.



A vádirat szerint a helybeli férfi 2021. szeptember 4-én az esti órákban, kezében egy lőfegyvernek látszó, gumilövedékes, duplacsövű puskával lépett be egy keszthelyi étterem teraszára. A teraszon áthaladva folyamatosan fennhangon kiabálta a vendégeknek, hogy "Ki kér golyót a fejébe?"



A garázda férfi a felszolgálók többszöri felszólítására sem hagyta abba a fenyegetőzést, sőt odalépett az egyik vendéghez, majd a kezében tartott puska csövét a férfi homlokához szorítva felemelt hangon kérdezte, hogy "Kérsz egy golyót a fejedbe?", majd pár másodperc múlva ment is tovább. A sokkhatás alá került vendégek moccanni sem mertek, csak egy távolabb ülő kisgyerekes anyuka igyekezett elmenekülni a teraszról.



A férfi kilépett az utcára, ahol a földön lévő hátizsákjába tette a fegyverét. Ekkor odalépett hozzá az étterem tulajdonosa, aki erélyes hangnemben számon kérte rajta a történteket. A férfi erre felindultan, két kézzel mellkason lökte a tulajdonost, majd a táskából ismét elővette a fegyvert, majd újra fenyegetőzni kezdett. Garázda magatartását csak a tulajdonos ismételt, határozott fellépésére hagyta abba és távozott a helyszínről.



A vádlottal szemben fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat a Keszthelyi Járási Ügyészség és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt vele szemben.



Az esetről készült felvételt itt tudja megnézni.