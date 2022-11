Csalás

Harmincmilliós csalás miatt emeltek vádat egy korábbi labdarúgó ellen

Vádat emeltek egy korábbi labdarúgó ellen, aki nem létező befektetési lehetőségekkel csalt ki mintegy 34 millió forintot 29 sértettől - közölte a Pest Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.



A Nagykőrösi Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi - aki fiatal futballisták közvetítésével is foglalkozott - költekező életmódot folytatott. 2020 őszén arra az elhatározásra jutott, hogy - az egész országra kiterjedő - baráti-ismerősi körébe tartozóktól csal ki pénzt. Elterjesztette, hogy németországi szántóföldek, ingatlanok és ékszerek adásvételével a nála befektetők pénzét megduplázza-megtriplázza. Vállalta azt is, hogy egy esetlegesen sikertelen üzletnél is mindenképpen visszaadja a befektetett összeget.



A férfi eleinte 50 ezer és 100 ezer forint közötti összegeket vett át, és egy-két héten belül valóban duplán adta vissza. Ez azonban csak arra szolgált, hogy a befektetők bizalmát elnyerje és később már nagyobb összegeket is rábízzanak. Azt is felajánlotta néhány sértettnek, hogy ha ők hoznak más befektetőt, akkor jutalékot fizet nekik - ismertették.



A vádlott 2020 októbere és 2021 július vége között 29 sértettől - volt, akitől többször is - vett át ötvenezer forinttól ötmillió forintig terjedő összegeket. A pénzt azonban a bizalomelnyerő kezdeti kifizetések után nem vagy csak részben fizette vissza.



Az ügyészség 29 rendbeli, üzletszerű csalási cselekmény miatt emelt vádat a férfi ellen - olvasható a közleményben.