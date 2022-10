Bűnügy

Fegyházbüntetést kaptak egy budapesti luxusóraüzlet orosz kirablói

Társtettesként elkövetett rablás miatt fegyházbüntetéssel sújtotta a Fővárosi Törvényszék azt a két férfit, aki 2014-ben részt vett egy luxusórákat forgalmazó budapesti üzlet kirablásában - közölte a bíróság az MTI-vel szerdán. Az ítélet nem jogerős.



Az ítélet szerint egy orosz bűnelkövetői csoport - amelynek a két vádlott is tagja volt - elhatározta, hogy európai nagyvárosokban, így Budapesten is, bűncselekményeket fog elkövetni, például luxuscikkeket árusító üzleteket rabolnak ki.



Az elsőrendű vádlott és három társa 2014. november 22-én megjelent egy budapesti, luxusórákat forgalmazó üzletben, ahol egyikük vásárlást színlelt. A másodrendű vádlott feladata az volt, hogy az üzleten kívül a közelben várakozva biztosítsa a menekülést.



Amikor az üzletben lévők megfelelőnek találták a pillanatot, a biztonsági őrt, illetve a férfi eladót többször megütötték, majd utóbbit a női eladóval együtt egy külön helyiségbe vitték, ahol megbilincselték őket. Ezután az elsőrendű vádlott és társai kalapácsokkal betörték a vitrinek üvegét, és több mint 110 millió forint értékben 29 órát vittek el az üzletből.



A bántalmazás miatt a biztonsági őr életveszélyes sérüléseket, míg a megvert eladó 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.



Az üzletben 49 millió forintos kárt okoztak a rongálók.



A bíróság a szerdai ítéletében az elsőrendű vádlottat társtettesként elkövetett rablás, testi sértés, valamint személyi szabadság megsértése miatt mondta ki bűnösnek, és halmazati büntetésül 11 év fegyházbüntetésre ítélte, valamint 5700 eurónyi vagyonelkobzással sújtotta. Társát bűnsegédként elkövetett rablás miatt 6 és fél év fegyházbüntetésre ítélték. A külföldi állampolgárságú vádlottakat ezen felül 10 évre kiutasították Magyarország területéről.



A büntetések kiszabása során enyhítő körülményként értékelte a bíróság az időmúlást és a vádlottak büntetlen előéletét. Súlyosító körülményként értékelte ugyanakkor, hogy személy elleni erőszakos, durva bűncselekményt követtek el, amelynek társadalomra való veszélyessége az egyik legjelentősebb.



Az ítélet nem jogerős. Az ügyész 3 munkanap gondolkodási időt kért, az elsőrendű vádlott tudomásul vette az ítéletet, védője azonban fellebbezett, ahogy a másik vádlott és annak ügyvédje is. Az eljárás másodfokon a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik.



A bíróság közleménye nem részletezte, hol történt a bűncselekmény, az MTI ugyanakkor 2014-ben beszámolt róla, hogy az Andrássy út egyik óraüzletében rablás történt. A rendőrség már az eset után két nappal azonosította és megnevezte a négyfős rablóbanda egyik tagját, egy orosz állampolgárt.