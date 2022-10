Bűnügy

Elfogták a kalocsai betörőbandát - videó

Elfogták a rendőrök egy ötfős kalocsai betörőbanda tagjait - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu-n.



A tájékoztatás szerint az elmúlt két hónapban több betörést is jelentettek Kalocsán. Az elkövetők garázst, lakóházat, vállalkozás ingatlanját és cégtelephelyet is kifosztottak. A banda tagjai mindent magukkal vittek, amiről úgy gondolták, hogy el tudják adni.



A betörők elfogására alakult kalocsai nyomozócsoport több akciót is szervezett, míg végül a banda mind az öt tagját elfogták.



A lopásokkal gyanúsítható férfiaknál a házkutatások során megtaláltak néhány, a betörések során eltulajdonított eszközt.



A rendőrség kezdeményezte a banda tagjainak letartóztatását.