Elbarikádozta magát egy embercsempész rab a győri börtönben

2022.10.18 12:17 MTI

Elbarikádozta magát egy embercsempész rab a győri börtönben - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) kedden az MTI-vel.



A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai hétfő reggel észlelték, hogy a román állampolgárságú - magyarul nem beszélő - fogvatartott megrongálta zárkája berendezését.



A férfi eltorlaszolta a zárkaajtót is, az ágykeretet az ajtónyílás elé tolta, és egy letört, éles csempedarabbal a kezében fenyegetőzött.



A győri börtön kommandósai megszüntették a torlaszt és letörték a fogvatartott ellenállását, az akcióban nem sérült meg senki - tették hozzá.



A BvOP tájékoztatása szerint a fogvatartott a számára nem megfelelő körülményekkel indokolta tettét.



A BvOP közleményében emlékeztetett rá: az elmúlt években az embercsempészettel összefüggő bűncselekmények elkövetőinek száma folyamatosan és nagy arányban növekszik a magyar börtönökben. Mára már négy átlagos magyar börtön fogvatartotti létszámát teszik ki, csak idén 1500-zal növelték a fogvatartotti összlétszámot. Jelenleg 2473 embercsempész rab van a hazai börtönökben.



Közölték azt is, hogy a férőhelybővítési programnak köszönhetően 2750 új férőhely létesült 2020-ban, így sikerült 100 százalék alá csökkenteni a fogvatartotti telítettséget, az embercsempészek számának drasztikus növekedése azonban újra növeli a zsúfoltságot.



A szervezett bűnözői héttérrel rendelkező fiatal férfiakból álló fogvatartotti populáció kiemelt figyelmet és speciális biztonsági intézkedéseket követel meg a büntetés-végrehajtás munkatársaitól, de a különböző nemzetiségi és vallási háttér miatt a nyelvi nehézségek leküzdése és a speciális étkezési igények kielégítése is jelentős teher - jegyezték meg.