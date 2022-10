Életmentés

Többezer emberen segítettek nyáron a vízimentők

Az idei szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) munkatársai.



A szakszolgálat az MTI-hez eljuttatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot; 51 balatoni, tíz vidéki és három budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összeségében 435 munkatársuk vett részt az idei szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásban. Nyolc vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba ezen a nyáron.



A VMSZ szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot - derül ki a közleményből. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balaton-átúszás, a Balaton Sound, a Vizes világbajnokság és a Kékszalag is.



A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni: 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitrolásokat emeltek ki vagy vontattak partra a vízimentők.



A VMSZ Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott balesetmegelőző kisfilmsorozatot gyártott, amit a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Balesetmegelőző programjuk részeként idén két újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató Mentőöv táblákat, és több strandon állítottak fel mentőmellényállványt gyerekeknek, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehetett mentőmellényeket. A közlemény szerint jövő nyáron már hét strandon várja ilyen lehetőség a gyerekeket: Balatonalmádiban, Balatonkenesén, Alsóörsön, Keszthelyen, Gyenesdiáson és két balatonlellei helyszínen.



"A célunk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava" - hangsúlyozza a VMSZ az összefoglalójában.