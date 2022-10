Illegális bevándorlás

Migráns az M1-nek: akár ölni is képes lenne

Az illegális bevándorlók azt sérelmezik, hogy szerintük nem kapnak elég segítséget az európai emberektől, és emiatt fogy a türelmük. 2022.10.07 08:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Akár ölni is képes lenne már az az illegális bevándorló, aki Szerbiában nyilatkozott az M1 aktuális csatorna stábjának, kifogásolva, hogy nem kapnak elég segítséget az európai emberektől és emiatt fogy a türelmük.



A hírműsor tudósítása szerint egyre feszültebb a helyzet a déli határ szerb oldalán. A Vajdaságban több ezer bevándorló torlódik, akik egyre türelmetlenebbek: szerintük ugyanis nem kapnak elég segítséget az Európai Uniótól. Közben a helyiek aggódnak: sokan ugyanis fegyverrel érkeznek a térségbe, amit nem félnek használni.



Az M1 stábjának Belgrádban egy helybéli azt mondta: "Katonaköteles fiatal férfiak érkeznek. Ez nagyon nem tetszik. Nőket és gyerekeket továbbra sem lehet látni köztük. Ha valóban a háború elől menekülnek, akkor miért csak a harcképesek jönnek? Ez nem normális jelenség."



Az illegális bevándorlók azt sérelmezik, hogy szerintük nem kapnak elég segítséget az európai emberektől, és emiatt fogy a türelmük. Egyikük feldúlva arról beszélt az M1 stábjának, hogy most már akár ölni is képes lenne. "Ez az én népem. Nem érdekel, hogy terroristák-e vagy sem, akkor is az enyémek. Egy nap eljön a pillanat, amikor vége lesz ennek a cirkusznak. Ha megölöd a testvérem, én azt soha nem fogom elfelejteni. Lehet, hogy húsz év múlva, de akkor én is megöllek" - mondta egy migráns, aki arról is beszélt, hogy nem érti, az Európai Unió miért nem tesz semmit az ő védelmük érdekében.



"Én szeretem Orbán Viktort, mert az egész Európai Unióhoz szól. Magyarország lezárta a határait igaz, de ha az uniónak tényleg kellenek a migránsok, akkor miért nem biztosítanak nekünk repülőket? Akkor nem kellene késekkel harcolnunk, vagy lövöldöznünk a határokon sem. Nem Magyarország a hibás!" - közölte a migráns.



Az M1 tudósítása felidézi, Orbán Viktor kezdeményezésére hétfőn magyar-osztrák-szerb csúcstalálkozót tartottak, hogy közösen találjanak megoldást a migrációs helyzet megoldására. A magyar miniszterelnök egy hárompontos javaslatcsomagot tett le az asztalra, aminek egyik fő eleme, hogy minél délebbre kerüljön a védvonal.



A kormány tájékoztatása szerint 2015-óta a legsúlyosabb migrációs nyomással nézünk szembe. Csak az elmúlt egy napban közel 1400 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök a határon.