Bűnügy

Ügyészség: nem követtek el bűncselekményt a rendőrök a légpisztollyal fenyegetőző férfi elfogásakor

Az ügyészség szerint nem követtek el bűncselekményt a rendőrök egy légpisztollyal fenyegetőző férfi elfogásakor tavaly júniusban Budapesten, egy VI. kerületi társasházban.



A Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-vel azt közölte: a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntette a hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás és életveszélyt okozó súlyos testi sértés miatt indult eljárást.



Az ügyben az intézkedés alá vont férfi jogi képviselője tett feljelentést, sérelmezve a Terrorelhárítási Központ (TEK) által 2021. június 18-án végrehajtott elfogás módját.



A főügyészség felidézte: a 42 éves férfi egy VI. kerületi társasházban fegyverrel fenyegette a szomszédjait. A Budapesti Rendőr-főkapitányság felkérte a TEK-et az elkövető elfogásához.



Hozzátették, a férfi bezárkózott a lakásába, a kapcsolatfelvétel céljából bejuttatott telefont kidobta a lakásból, majd "egy lőfegyvernek látszó, ólomlövedékekkel vagy acél, illetőleg műanyag gömblövedékekkel üzemeltethető rugós légpisztolyt" fogott a rendőrökre, és több célzott lövést is leadott.



A férfi által használt - súlyos sérülések okozására képes - pisztoly alakja és mérete megtévesztésre alkalmas, az igazságügyi fegyverszakértő szerint lőfegyverre hasonlít - jegyezték meg.



Közölték: a rendőrök babzsáklövedékkel töltött sörétes puskával visszalőttek a férfi fegyvertartó keze irányába. Erre a fenyegetőző ismét többször rálőtt a rendőrökre, majd a lakásban emelt torlasz mögül is több célzott lövést adott le a hivatalos személyek és az ingatlanba beküldött szolgálati kutya felé is.



A TEK-esek lövedékálló pajzs fedezékében megközelítették a férfit, és próbálták megfékezni élet kioltására nem alkalmas lövedékkel és elektromos sokkolóval is, ő azonban továbbra is aktívan ellenállt, végül az orvos által beadott nyugtatóinjekció törte meg. Az intézkedés során a férfi nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.



Az ügyészség megállapította: a kényszerintézkedések alkalmazása jogszerű, szakszerű, szükségszerű és arányos volt, és érvényesült a fokozatosság elve is. A bekövetkezett testi sérülések pedig - amelyek azért keletkeztek, mert a sértett megtagadta az együttműködést - önmagukban nem alapozzák meg egyetlen bűncselekmény megállapíthatóságát sem - tették hozzá.