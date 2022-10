Tragédiák

OKF: az idén már 58-an haltak meg lakástűzben

Az év első kilenc hónapjában 5592 lakástűzben 443-an sérültek meg és 58 ember vesztette életét - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerdán az MTI-t a fűtési szezon indulása kapcsán.



A közlemény szerint az áldozatok többsége füstmérgezést szenvedett.



A legfiatalabb áldozat 28 éves, a legidősebb 102 éves volt. A tűzoltók égő épületekből 310 embert mentettek ki.



A leggyakrabban idős emberek vesztették életüket, mert általában, mire észlelik a tüzet, már halálos mennyiségű füstöt lélegeznek be - tették hozzá.



Mint írták: a leghosszabb beavatkozás tizenhárom órán át tartott, amikor áprilisban egy pécsi társasház garázsában keletkezett tűz, a lángok pedig átterjedtek a garázs feletti lakásokra. Ugyanakkor a lakástüzek 38 százalékát tíz percen belül eloltották a tűzoltók.



Arról is beszámoltak, hogy 704 alkalommal a kéményben keletkezett tűz, de gyakori volt, hogy a konyhában, a hálóban, tárolóban vagy a nappaliban csaptak fel a lángok.



A legtöbb lakástűz elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtés hibáira, főzésre vagy dohányzásra vezethető vissza. 255 épület oltásakor gázpalackok jelenléte nehezítette a beavatkozást - sorolták.



Felhívták a figyelmet arra: a tragédiák megelőzhetők, ha a fűtési szezon kezdetekor szakemberrel, illetve kéményseprővel ellenőriztetik az emberek a fűtési berendezéseket, illetve a kéményt. Emlékeztettek: magánszemélyek számára ingyenes a kéményseprés, viszont a családi házakhoz előzetes időpont-egyeztetést követően megy ki a kéményseprő. Ezt a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ oldalon, vagy a 1818-as hívószámon a 9-es és 1-es menüpontot kiválasztva lehet megtenni.



Hibás vagy szabálytalan kémény működtetése esetén kéménytűz és szén-monoxid-mérgezés következhet be - figyelmeztettek.



Szeptember végéig 849 szén-monoxiddal összefüggő eset miatt riasztották a tűzoltókat, 124 ember szenvedett szén-monoxid-mérgezést, 9-en pedig életüket vesztették a mérgező gáz miatt - tartalmazza a közlemény.