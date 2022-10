Bűncselekmény

Népszámlálás: csalókra figyelmeztet a rendőrség

Rendőrségi ajánlást tett közzé a 2022. évi online népszámláláshoz az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata a rendőrség honlapján kedden annak érdekében, hogy az internetes lehetőséget igénybe vevők ne váljanak csalók áldozatává.



Aki az online kitöltést választja, a https://belepes.nepszamlalas2022.hu/ zárt rendszeren keresztül, kizárólag a háztartás címére levélben kézbesített egyedi "belépési kód" segítségével tud adatokat szolgáltatni - írták a police.hu oldalon.



Felhívták a figyelmet arra, hogy az oldalra belépéskor mindenki győződjön meg róla, hogy a weboldal biztonságos, az URL előtt szerepel a https:// kitétel vagy egy zöld lakat, mellette a "biztonságos" kifejezés.



Legyen gyanús, ha például csak a személyes adataira, anyagi helyzetére, netán a bankszámlája adataira kérdeznek rá - olvasható.



Mint írták, a népszámlálással kapcsolatos kérdőívek online kitöltése körülbelül 30 percet vesz igénybe, ezért legyen gyanús, ha néhány adat kitöltésével véget is ér az adatszolgáltatás. Ebben az esetben senki ne mentse, küldje el a megadott információkat.



Ha valaki úgy látja, hogy minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon, de személyesen is tehet bejelentést bármely rendőri szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívószámon - olvasható a police.hu oldalon.



A Központi Statisztikai Hivatal október 1. és november 28. között Magyarországon a teljes népességre kiterjedő népszámlálást végez. Az első szakaszban 2022. október 1. és október 16. között a lakosok interneten tölthetik ki a kérdőíveket, ezt követően számlálóbiztosok keresik fel a háztartásokat.



Akik nem élnek ezekkel a lehetőségekkel, november 21. és november 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek.



A kérdőívet ki kell tölteni mindenkiről, aki Magyarországon él, azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, továbbá a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak - írták.