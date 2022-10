Ittas volt a sofőr, aki belerohant a pozsonyi buszmegállóba - már öt halott, tíz sebesült

Súlyos autóbaleset történt vasárnap éjszaka Pozsony egyik forgalmas belvárosi utcáján.



A Joj Televízió információi szerint ötre emelkedett a halottak száma, és meg nem erősített információk szerint 10 súlyos sebesültje van az autóbalesetnek.



A Zoch utcai autóbuszmegállóba egy ?koda Superb gépkocsi rohant bele, a televízió információi szerint a sofőr ittas volt.



Az autóbaleset tűzoltóság tájékoztatása szerint vasárnap éjszaka 22.15 órakor történt a fővárosban, a Zoch utcai buszmegállóban az Óvárosban. Az első információk még négy halottról és 7 sérültről szóltak.



A buszmegállóban a baleset időpontjában többen is tartózkodtak, a tűzoltóknak több embert kellett kiszabadítani az autóból és az autó alól is. A helyszínen 21 tűzoltó segítette a mentést.

Five young people were killed when a car collided with a group of university students at a bus stop in Bratislava, Slovakia, police said on Monday.



Following the incident late Sunday, the 60-year-old driver was arrested.