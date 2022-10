Tragédia

Kizuhant egy budapesti kórház ablakából az ismert újságíró

Szomorú véget ért az egyik legnagyobb kortárs magyar író, sztárújságíró, Benedek István Gábor élete. BIG - ahogy mindenki hívta - szeptember 23-án egy budapesti kórház ablakából a mélybe zuhant. 2022.10.03 11:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Benedek István Gábor egy ideje már betegeskedett, ezért is került a fővárosi intézménybe.



A Bródy Sándor író rokonságával büszkélkedő "BIG" 7 éves volt, amikor Bergen-Belsenbe deportálták. Hazatérése után Kecskeméten érettségizett, majd 1956-ban a városhoz tartozó tanyavilágban lett tanító.



Felsőfokú tanulmányai elvégzése után, az újságírói pályafutását Szolnokon kezdte meg. Innen került a fővárosba. 1983-1989 között a Népszabadság rovatvezető-helyettese volt, miközben a MÚOSZ újságíró-iskola növendékeit is tanította.



Nyugdíjba 1997-ben vonult, az írással azonban nem hagyott fel. Névjegyét a szépirodalomban is letette. 2000 óta a Füst Milán Szellemi Páholy alapító elnöke volt, emellett pedig alapító főszerkesztője a Remény című, a magyar zsidó társadalmi, szellemi életet bemutató folyóiratnak is.



"Bárhol találkoztunk, moziban, könyvesboltban, színházi bemutatón, sugárzott belőle az élet szeretete" - méltatta barátját Breuer Péter, a Heti Tv és a BreuerPress tulajdonosa a Blikk híradása szerint.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!