Tragikus baleset

Meghalt egy ember szén-monoxid-mérgezésben Baján

Meghalt egy ember szén-monoxid-mérgezésben egy bajai családi házban - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken az MTI-t.



Csütörtökön késő este érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint feltehetően szén-monoxid-mérgezés történt a Mazsola utcában - írták.



A bajai tűzoltók légzőkészülékben hatoltak be a családi házba, ahol kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. A szén-monoxid nagy valószínűséggel a fürdőszobai bojler hibás működése miatt keletkezett.



A házban hárman tartózkodtak, egyikük életét már nem lehetett megmenteni, a másik két embernek nem esett baja - közölték.



Felhívták a figyelmet, hogy a szén-monoxid színtelen, szagtalan gáz, akkor jön létre, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz vagy vízmelegítő környezetében nincs elég levegő vagy meghibásodik a készülék.



A nyílt lánggal működő berendezéseket tanácsos évente egyszer szakemberrel megnézetni, és gondoskodni kell arról is, hogy környezetükben a levegő-utánpótlás biztosítva legyen. Nem elég néha ablakot nyitni, állandó, automatikus szellőzésre van szükség, ezért az új, jól szigetelő ablakokba is légbevezetőt kell szerelni - hívták fel a figyelmet.



Mivel a szén-monoxidot sem az emberek, sem az állatok nem tudják kiszagolni, nélkülözhetetlen egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelő ott, ahol nyílt lánggal működő eszközzel fűtenek vagy melegítik a vizet - áll a közleményben.