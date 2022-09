Szörnyű

Megrázó részletek: csúfolták és megverték osztálytársai a kislányt, aki a vonat elé vetette magát

Vonat elé vetette magát szeptember 25-én egy 11 éves kislány Gyürén.



Hannát a nagyszülei nevelik. A Borsnak a nagypapa azt mondta, főleg a külseje miatt bántották az unokáját. "Emellett amiatt is bántották, hogy kifejezetten jó tanuló volt. Többször is sírva jött haza, és olyan is előfordult, hogy összeverekedett egy osztálytársával" - mesélte.



Elárulta azt is, hogy a gázolás után felkereste az iskolát, ahol állítólag csupán annyit mondtak nekik: nem iskolaidőben történt az eset, ezért nincs hozzá közük. "Felháborító" - fogalmazott a nagypapa.



A kislány állapota válságos, a lába szilánkosra tört, és a koponyája is erősen roncsolódott, mélyaltatásban tartják.



"Várom, hogy felébredjen, megkérdezhessem tőle, hogy mi történt pontosan. Most a feleségem bent van vele a kórházban Nyíregyházán. Számos vizsgálat és műtét vár még rá" - tette hozzá a nagypapa. A tanintézmény vezetője nem kívánt nyilatkozni.