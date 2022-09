Erőszak

Rongálás a tiszabői temetőben, a gyanúsítottat elfogták

A 32 éves helyi férfit egyelőre 5 rendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a kunhegyesi rendőrőrsön. 2022.09.23 17:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint ötven nyughelyről tulajdonítottak el kegytárgyakat és síremlékeket rongáltak meg a tiszabői temetőben, a feltételezett elkövetőt elfogták - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken az MTI-vel.



A 32 éves helyi férfit egyelőre 5 rendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a kunhegyesi rendőrőrsön. A gyanúsított különösebb magyarázatot nem adott arra, mi motiválta vandál cselekményében - olvasható a rendőrség közleményében.



A rongálást egy tiszabői lakos szerdán jelentette be a rendőrségen, miután megdöbbenve tapasztalta, hogy hiányzik hozzátartozója síremlékéről egy angyalszobor, egy mécsestartó és egy napelemes gyertya, továbbá valaki letört a sírról egy húsz centiméter magas, fehér angyalszobrot - írták.



A rendőröknek a helyszínen több helybéli sértett is arról számolt be, hogy valaki márványból, gipszből vagy porcelánból készült szobrot döntött le, illetve tulajdonított el a temetőben hozzátartozójuk sírjáról - közölték.



A nyomozók az eltulajdonított kegytárgyakat a gyanúsított anyjának nyughelyénél megtalálták. A sértettek felkutatása folytatódik, így biztosra vehető, hogy a terhelt bűnlajstroma tovább bővül - tájékoztatott a rendőrség.