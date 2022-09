Tűzszerészek

Szovjet robbanótestek és lőszerek kerültek elő Maglód külterületén - fotók

Szovjet robbanótestek és lőszerek kerültek elő Maglód külterületén, egyebek között RPG-40-es kézigránátok és nyolcvankilónyi gyalogsági lőszer - írta a Magyar Honvédség tűzszerész és hadihajós ezrede pénteken a Facebook-oldalán.



A közelmúltban érkezett bejelentésre kiérkező tűzszerészek fémkereső műszerrel átvizsgálták a területet és négy szovjet RPG-40-es romboló hatású, harcjármű elleni kézigránátot, egy RG-42-es és egy F-1-es típusú, ugyancsak szovjet kézigránátot ástak elő.



A több méter mély gödröt feltárva a kézigránátok közelében nyolcvankilónyi 7,62 milliméteres gyalogsági lőszer is előkerült eredeti faládában, gyári csomagolásban. A lelet jó állapota annak is köszönhető, hogy a tárolóegységeket nyolc évtizede szurokkal légmentesítették - közölték.



A bejegyzésben emlékeztettek arra, hogy a most a tűzszerészek által elszállított robbanóeszközök a második világháborúban Budapest védelmére kiépített Attila-vonal első, Alsógödtől-Dunaharasztiig húzódó vonala környékén lezajlott összecsapásokból maradhattak vissza. A szántóföldön található gödröt pedig a háborút követően temethették be - tették hozzá.