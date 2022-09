Bűncselekmény

Börtönre ítélték a nagycserkeszi halálos közúti baleset okozóját

Nem jogerősen hat év börtönre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék azt a férfit, aki ittasan, kábítószer hatása alatt halálos balesetet okozott februárban a 36-os úton, Nagycserkesznél.



Resán Dalma, a törvényszék sajtószóvivője az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta, a férfit ittas állapotban elkövetett járművezetés és segítségnyújtás elmulasztásának bűntettében, kábítószer-birtoklás és eltiltás hatálya alatti járművezetés vétségében találta bűnösnek. Az autó fiatalkorú utasát segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt egy év, két évre felfüggesztett, fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték.



Az ítéleti tényállás szerint az elsőrendű vádlott két társával február 6-án Tiszavasváriban szórakozott, ahol alkoholt fogyasztottak. Hazafelé az autót az a társuk vezette, aki nem ivott, de Nagycserkesz közelében lesodródott az útról. Emiatt a vádlott - ittassága ellenére - átvette a vezetést, a sértett pedig az anyósülésre ült át.



Hazafelé tartva az autó megcsúszott a nedves úton, átsodródott a szemközti oldalra, majd az árokba hajtva fának ütközött. Az anyósülésen ülő férfi kirepült a gépkocsiból és a helyszínen meghalt, társai könnyebben megsérültek - ismertette a bírósági szóvivő.



A balesetet egy arra haladó másik sofőr is látta, segíteni próbált, de a vádlott és társa letagadta, hogy rajtuk kívül más is volt a járműben. Amikor az autós meglátta a holttestet az árokban, értesíteni akarta a hatóságokat, de a két vádlott agresszíven rászólt, így a kocsijából volt kénytelen telefonálni a mentőknek és a rendőröknek.



A két férfi nem várta meg a hatóságokat, gyalog elindult Nyíregyháza felé, a rendőrök a helyszíntől távolabb fogták el őket. A sofőr szervezetében alkoholt és kábítószert mutatott ki a vérvizsgálat.



Resán Dalma hozzátette: a férfit egy tavaly októberben történt baleset miatt is felelősségre vonta a bíróság; akkor gépkocsijával Demecserben nekiment egy másik autónak, és segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt.



Az előkészítő ülésen mindkét vádlott beismerte a bűnösséget és lemondott a tárgyalás jogáról, de részletes vallomást nem tett.



Az ítéletet a fiatalkorú vádlott tudomásul vette, az elsőrendű vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.