Nem ismerte be bűnösségét a vértesszőlősi katonai mentés gyanúsítottja

2022.09.15 19:57 MTI

Nem ismerte be bűnösségét a vértesszőlősi katonai mentés gyanúsítottja a siklóernyős-baleset ügyében a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa előtt tartott előkészítő ülésen csütörtökön.



A törvényszék az MTI-hez eljuttatott közleményében a történteket felidézve azt írta: a vádlott 2020 júliusában parancsnokként helikopteres kutató-mentő szolgálatot látott el, amikor egységüket Vértesszőlős közelébe riasztották egy a fák közé zuhant siklóernyős légi mentésére.



Miután a parancsnok a csörlőzéses mentést veszélyesnek vélte, a mentés koordinátorának javaslatára alpinkötél leengedésével próbálkozott. Azonban a nélkül kezdte meg a helyszín megközelítését a helikopterrel, hogy a mentési körülményekről, így különösen a forgószárny keltette légáram mértékéről tájékozódott volna - emelték ki.



A manőver közben a rotorlapátok olyan mértékű turbulens légáramlatot keltettek, hogy a faágak letörtek, a fán lévő siklóernyő belobbant, a siklóernyős pedig a földre esett és életveszélyesen megsérült, és egy hónappal később a kórházban meghalt. A lehulló faágak miatt megsérült egy mentésben részt vevő mentőtiszt is.



Az ügyészség a gép parancsnokát légi közlekedés halált okozó gondatlan veszélyeztetésével vádolta meg. Miután az előkészítő ülésen a vádlott nem ismerte be bűnösségét, a vád és a védelem képviselői bizonyítási indítványainak előterjesztése után a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet.



Az eljárás november 15-én a vádlott kihallgatásával folytatódik - írta a törvényszék.