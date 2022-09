Bűnügy

Gyermekpornográf képeket internetre feltöltő férfit ítélt börtönre a bíróság

Gyermekpornográf felvételeket közösségi oldalra feltöltő 22 éves férfit ítélt jogerősen börtönbüntetésre a Debreceni Törvényszék.



Dobó Dénes, a bíróság szóvivője az MTI-vel szerdán azt közölte, a másodfokon eljáró törvényszék tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel nagy nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétellel elkövetett gyermekpornográfia bűntette és a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt - helyben hagyva a Debreceni Járásbíróság elsőfokú ítéletét - jogerősen 2 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a férfit.



A bíróság a férfit végleges hatállyal eltiltotta minden, 18 év alatti személyek nevelésével, felügyeletével, gondozásával és gyógykezelésével kapcsolatos foglalkozástól, tevékenységtől.



A 22 éves férfi 2019. augusztus 22-én és 27-én debreceni otthonában egy közösségi oldalra 54 olyan gyermekpornográf képet töltött fel, amelyek "a laikus szemlélő számára is első ránézésre megállapíthatóan" 18. életévét be nem töltött személyt, személyeket ábrázolt, "a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon".



A képfájlok nyilvánosan hozzáférhetőek voltak, így a bíróság szerint azokat a vádlott nagy nyilvánosság számára tette elérhetővé.



A vádlott 2019. augusztus 18-a és 2020. május 12-e között különböző internetes oldalakról, valamint a darkwebről töltött le gyermekekről készült pornográf felvételeket. A férfi egy, a végpontok közötti titkosítást használó csevegőalkalmazást is letöltött, hogy tevékenységét leplezze, továbbá a számítógépén lévő könyvtárat titkosította, annak almappáiba összesen 5657 gyermekpornográf képfelvételt és videófelvételt tárolt el.



Ezen túlmenően a vádlott a mobiltelefonjának memóriájába is lementett 292 gyermekpornográf képet. A rendőrség a férfi lakóhelyén tartott kutatás során lefoglalta a képek tárolására használt technikai eszközöket - közölte a szóvivő.