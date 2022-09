Nagyvonalú ajándék

Lamborghinit ajánlottak a mentőknek, hogy gyorsabban kiérjenek a balesetekhez

Egy használtautó kereskedés azzal az ötlettel állt elő a múlt héten, hogy egy hónapok óta eladhatatlan Lamborghinit a mentőknek ajánlanak fel egy év használatra, mert elképzelésük szerint így jóval gyorsabban odaérhetnek majd az autópályán történ balesetekhez is - írta a Facebookon a Országos Mentőszolgálat.



A jó szándék ellenére azonban az Országos Mentőszolgálat kénytelen volt visszautasítani a nemes gesztust, ugyanis a jármű nem csupán mentésre, de napi használatra is alkalmatlan az életmentők számára, ráadásul a fenntartási költsége is sokszorosa lenne egy mentőautóénak.



"A kereskedők ugyan picit sajnálták, hogy elesnek a reklámtól, végül elfogadták a mentők érveit. Azért köszönjük a felajánlást!" - írták a mentősök.