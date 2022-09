Tragédia

Veronai buszbaleset: őrizetbe vették és kiadják Olaszországnak a 18 ember halálát okozó sofőrt

Békéscsabán élt és dolgozott az a buszsofőr, akit az olasz bíróság 6 év börtönre ítélt a veronai baleset miatt. V. János ellen nemrég nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, így került most rendőrkézre, Magyarországon vették őrizetbe - írta a BudaPestkörnyeke.hu.



Ő vezette azt a buszt, amely 2017. január 20-án éjjel Verona közelében egy autópálya hídpillérének hajtott, a balesetben 18 utas halt meg. Az autóbusz Franciaországból tartott Budapestre, utasai főként a Szinyei Merse Pál Gimnázium tanárai és diákjai voltak. A szörnyű tragédiában 18-an veszítették életüket.



V. Jánost a veronai bíróság első fokon 12 évre, a második perben jogerősen hat évnyi börtönre ítélte. A buszsofőr az ítélet szerint elaludt vezetés közben, ez okozta a tragédiát. V. János azonban ügyvédein keresztül azt állította: nem ő vezetett, hanem a balesetben elhunyt váltótársa. Mindez azonban nem nyert bizonyítást.



V. János nem jelent meg egyetlen kinti tárgyaláson sem, emiatt nem is tudták letartóztatni. Ez idő alatt végig Békéscsabán élt, munkát vállalt, dolgozott. Elfogására azok után került sor, hogy a veronai ügyészség augusztusban nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene, ennek köszönhetően múlt szombaton vették őrizetbe Magyarországon.



Egy hét múlva adják ki Olaszországnak a férfit. „Végre mozgásba lendült az olasz igazságszolgáltatás” – így kommentálta a letartóztatás hírét Alberto Poletti, annak a közúti áldozatok hozzátartozóit tömörítő szervezetnek az elnöke, aki nagyon sokat tett azért, hogy a magyar sofőrt ne hagyja futni az olasz bíróság.



„A hatéves büntetést kevésnek tartjuk, de az mindenképpen előrelépés, hogy végre megkezdi büntetése letöltését” – mondta a Borsnak Szendrei Endre, a baleset egyik áldozatának nagybátyja.



V. János egyébként kérelmezheti, hogy börtönéveit itthon tölthesse le, de csak azután, hogy megérkezett a számára kijelölt olasz börtönbe.



A buszvezető büntetőperét tárgyaló olasz bíróság 2020. augusztusi indoklása szerint a katasztrófát a vezető hosszú ideje fennálló alvászavara okozta, valamint a busz számos átalakítása miatt közlekedésre alkalmatlan volt. Az ütközés következtében többen kirepültek a járműből, a jobb oldalon lévő első hét üléssor összepréselődött, valamint a jármű ki is gyulladt.