Bűncselekmény

Másfél év börtönre ítéltek egy gyorséttermi betörőt

A bíróság - előkészítő ülésen első fokon 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélt egy 30 éves férfit, aki tavaly ősszel egy hónap alatt nyolc budapesti gyorsétteremből, étteremből, üzletből, szállodából lopott vagy próbált lopni - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség hétfőn az MTI-t.



A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a 30 éves férfi ellen nyolcrendbeli, üzletszerűen és több esetben dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette, illetve vétsége miatt nyújtott be vádiratot - írták.



A vádlott tavaly október-novemberben nyolc budapesti helyszínen - gyorséttermekben, étteremben, pékségben, virágárusító sátorban és szállodában követte el a bűncselekményeket Újbudán, Budafokon, az I., a VIII., a XIX. és a XIV. kerületben. Minden esetben elsősorban készpénzt tulajdonított el, de volt, hogy mást - mobiltelefont, táblagépet, élelmiszert - is magával vitt.



A gyorséttermekbe jellemzően a kiszolgáló ablakon keresztül, annak megrongálásával jutott be. Egyik esetben, egy XI. kerületi gyorsétterem ablakának zárját eltörte, majd az ablakon keresztül bemászott az üzletbe és százezer forint készpénzt vett ki a kasszából. A lopást azonban észlelte az üzlet alkalmazottja, akinek felszólítására a vádlott a pénzt visszaadta. Volt, hogy a férfi ugyanazon az éjjelen öt helyszínről tulajdonított el értékeket. A vádlott a nyolc sértettnek több mint 250 ezer forint kárt okozott - közölték.



A Budai Központi Kerületi Bíróság az ügyben előkészítő ülést tartott, amelyen a terhelt beismerte a vádiratban foglalt valamennyi bűncselekmény elkövetését, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság az előkészítő ülésen ítéletet hozott; a férfit a váddal egyezően bűnösnek mondta ki, és ezért őt 1 év 6 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte, valamint elrendelte a korábban más ügyben kiszabott 6 hónap felfüggesztett szabadságvesztése végrehajtását is - áll a közleményben.