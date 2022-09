Bűnügy

Menekülés közben elütött egy embert az autótolvaj - videó

A budapesti rendőrök befejezték a nyomozást azzal a férfival szemben, aki 2022. január 7-én kora délután egy XVIII. kerületi telephelyről akart lopni, azonban miután észrevették, a telephely egyik munkatársát elütötte és elhajtott. A dolgozó könnyű sérülést szenvedett.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának nyomozói néhány napon belül megtalálták az autót, és kerepesi lakcímén a 21 éves K. Miklóst is elfogták.



A férfit közúti veszélyeztetés és segítségnyújtás elmulasztása bűntett miatt hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett. A nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, az ügy iratait pedig a napokban adták át az ügyészség részére.



A férfinak sosem volt jogosítványa, és a járművezetéstől is eltiltották; ezek miatt felelősségét külön eljárásban vizsgálták - ahogy a lopás körülményeit is.