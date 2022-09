Gyilkosság

Életfogytiglant kér a vádlottakra az ügyészség a bári gyilkosság miatt

Vádat emeltek két férfi ellen, mert nyereségvágyból megölték áldozatukat, majd felgyújtották bári kastélyát - tájékoztatta a Baranya Megyei Főügyészség az MTI-t.



A többszörösen minősülő emberölés miatt életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a bíróságnak a vádhatóság.



A vádirat szerint a rendkívül jó anyagi körülmények között élő sértetten bűnözői csoportok "élősködtek", miután a férfi az italhoz fordult élettársa 2018-as halálát követően.



A két vádlott 2020 tavaszán költözött be a sértett budapesti házába azzal az elhatározással, hogy megölik őt és megszerzik vagyonát. Ennek érdekében orvosi javaslat, ellenőrzés és a férfi tudta nélkül rendszeresen alkoholban feloldott gyógyszereket itattak vele - írták.



A vádlottak eközben is próbáltak hozzájutni a sértett vagyonához; például a tudta nélkül nagy mennyiségű fémhulladékot értékesítettek egyik cégének telephelyéről és értékpapírjainak egy részét is megpróbáltak eladni, csaknem 180 millió forint értékben.



Miután a sértett 2020 júniusától gondnokság alá került, a vádlottak a Mohács közelében fekvő Báron álló kastélyába költöztették, ott gyakorlatilag fogva tartották, bántalmazták, otthonából több tízmillió forint értékben tulajdonítottak el bútorokat, borokat.



A sértettnek 2020 augusztusában Budapesten a rendőrségen, illetve a járási hivatalban is meg kellett volna jelennie, amit a vádlottak mindenképpen meg akartak akadályozni, ezért elhatározták, hogy megölik őt.



Tervük részeként egyikük - társának meghagyva, hogy végezzen a sértettel - Budapestre utazott.



A Báron maradt férfi az egyik éjszaka megfojtotta a sértettet, majd a kastélyban égésgyorsító anyagot locsolt szét, meggyújtotta, nagy tüzet okozva, majd saját szállására sietett, azt a látszatot keltve, hogy ott aludt.



Az ügyészség előre kitervelten, nyereségvágyból, aljas indokból vagy célból elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta mindkét vádlottra - közölték.