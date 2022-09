Bűnügy

Társasházi vagyon elsikkasztása miatt emeltek vádat egy közös képviselő ellen

Tizennégymillió forint társasházi vagyon eltulajdonítása miatt vádat emeltek egy nagyatádi közös képviselő ellen - tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség szerdán az MTI-t.



Azt írták: a negyvenes éveiben járó férfi 2012 óta látta el az 56 lakásból álló társasház közös képviseletét, rendelkezési joga volt az ingatlan bankszámlái felett, tevékenységéért tiszteletdíjat és könyvelési juttatást is kapott.



A vádlott 2015-től havi rendszerességgel a társasház bankszámlájáról nemcsak az őt megillető pénzt, hanem egyéb összegeket is a saját számlájára utalt át.



A férfi a ház megtakarítási számláján lévő 3,4 millió forintot is a saját céljaira fordította, és a bűncselekmény leplezése érdekében hamis vállalkozói szerződést készített a ház belső felújítására szánt forrás felhasználásáról.



A közös képviselő mindezen túl nem tett eleget a társasházra vonatkozó beszámolókészítési és a könyvvezetési kötelezettségének, meghiúsítva a társasház vagyoni helyzetének áttekintését.



A Kaposvári Járási Ügyészség jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és a számvitel rendjének megsértése miatt emelt vádat a férfi ellen, azt indítványozva a bíróságnak, hogy ítéljék őt börtönbüntetésre és tiltsák el a közös képviselői foglalkozástól.