Bűnügy

Görögországban fogtak el egy Európa-szerte körözött magyar nőt

Forrás: police.hu

A görögországi Thessalonikiben fogták el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) fejvadászai azt az Európa-szerte keresett 26 éves magyar nőt, akinek a bűnlajstromán szerepel emberkereskedelem, pénzmosás, jelentős értékre elkövetett csalás, betöréses lopás, de még közokirat-hamisítás is.



A KR NNI azt közölte kedden a police.hu oldalon, hogy a fiatal nőnek - aki majdnem egy éven át bujkált - akkor veszett nyoma, amikor társait tavaly Ausztriában elfogták.



Hozzá kötik azt a csalássorozatot, melyet nigériaiakkal együtt követett el: több külföldi cég hivatalos levelezéséhez jutottak hozzá, feltehetően egy víruson keresztül. Az eredeti cégéhez hasonló e-mail-címről az üzleti partnereknek olyan leveleket küldtek, melyekre kifizetési számlaként már a sajátjukat adták meg. Ezzel a módszerrel - esetenként 500 eurótól egészen 40 000 euróig - különböző összegekhez jutottak hozzá.



A nő ellen érvényben volt hazai, európai és nemzetközi elfogatóparancs is, kereste őt a Debreceni Járásbíróság, a Debreceni Törvényszék, illetve körözést adott ki ellene a Felső-Ausztriai Tartományi Rendőr Igazgatóság is.



A rendőrség szerint a nő felkutatását az osztrák célkörözési társszerv jelzése alapján kezdte meg a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztálya. A magyar fejvadászok kapcsolatba léptek a görög társszervvel, majd a nőt szeptember 2-án Thessalonikiben sikerült elfogniuk.



Kiadatásáról a bíróság a későbbiekben fog dönteni - áll a közleményben.