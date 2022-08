Bűnügy

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki életveszélyesen bántalmazta volt barátnőjét

Könnyű testi sértés és életveszélyt okozó testi sértés miatt vádat emeltek egy 59 éves férfi ellen, aki többször is bántalmazta volt barátnőjét, életveszélyes sérüléseket is okozva neki - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség szerdán az MTI-t.



A vádlott 2019 őszén intim viszonyt alakított ki a sértettel, de egyre erőszakosabb lett vele, szidalmazta, többször megpofozta, megtépte a haját. Emiatt a nő végül megszakította a kapcsolatot, de a férfi ezt nem fogadta el, továbbra is rendszeresen felkereste és bántalmazta a sértettet - ismertették.



Az ügyészség példaként említette, hogy 2020 júniusában a férfi megragadta a nő haját, földre rántotta, többször megütötte, majd a hajánál fogva a földön húzta. A sértett bemenekült a lakásába, és végül a mentők vitték kórházba, könnyebb sérülésekkel.



A vádlott 2020. július 31-én késő este bement a nő a lakásba és ott várt rá. Miután hazaért a sértett, összevesztek, és a férfi kisebb-nagyobb megszakításokkal több mint fél napon át bántalmazta a nőt. Puszta kézzel, fanyéllel, kézi fűrész lapjával is ütlegelte őt, tapétavágó késsel fenyegette, majd a nő fejét egy szekrényhez ütötte, amivel életveszélyes sérülést okozott neki - sorolták.