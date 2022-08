Bűnügy

Bántalmazta a családját és a házukat is fegyújtotta egy kiskunhalasi férfi

Elfogták és letartóztatták azt a kiskunhalasi férfit, aki több alkalommal életveszélyesen megfenyegette és bántalmazta anyját és élettársát, majd felgyújtotta a melléképületet, ahol éltek - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség helyettes szóvivője csütörtökön az MTI-vel.



Kövecs Máté tájékoztatása szerint a Kiskunhalasi Járási Ügyészség kapcsolati erőszak, zaklatás és nagyobb kárt okozó rongálás miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását.



A kiskunhalasi férfi 2017 óta élt élettársával az anyja tulajdonában lévő ház melléképületében. Az idei év nyarától az alkoholra és a kábítószerre egyaránt rászokó férfi egyre agresszívabbá vált. Több alkalommal megfenyegette élettársát és anyját, hogy felgyújtja a melléképületet, ahol éltek, és bántalmazta is a két nőt. Legutóbb, augusztus 22-én nappal egy téglával a kezében fenyegetőzött, majd éjszaka fel is gyújtotta a melléképületet, benne a család ruháival, használati tárgyaival és bútoraival. A teljesen kiégett ingatlanban nagyjából négymillió forint kár keletkezett.



A gyanúsított férfit a kiskunhalasi rendőrök két órán belül elfogták és őrizetbe vették.



A Kiskunhalasi Járásbíróság - ügyészi indítványra - a bűnismétlés veszélye miatt elrendelte a férfi letartóztatását. A bíróság döntése végleges, azt a gyanúsított és a védője is tudomásul vette.